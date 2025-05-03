В Роскачестве рассказали, за какие растения на даче грозит тюрьма

Он обратил внимание на то, что присутствие даже одного экземпляра запрещенного растения на участке может повлечь проверку со стороны правоохранителей. В то же время Русяев добавил, что имеют значение обстоятельства появления такого растения на даче. В частности, случайное попадание запрещенных видов, в том числе в виде сорняка, а также принятые владельцем меры по его удалению могут стать смягчающим обстоятельством. Но намеренное культивирование и сбор семян и частей растений следствие может квалифицировать как умысел, что увеличивает степень ответственности, предупредил юрист.