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Анонс развлекательных мероприятий на 4 мая (воскресенье)

Представляем традиционную подборку развлекательных событий.

11:00 и 13:00 — в Театре кукол для детей от трех лет покажут сказку «Колобок» (0+);

14:00 — на набережной пройдет концерт «Под мирным небом», вход свободный (0+);

16:00 — на арене Хабаровского краевого цирка пройдет театрализованное представление «Арена чудес» (0+);

16:00 — в музее «Мир говорящих машин» музыкальная программа о военных песнях, известных по советским фильмам «Поющая дивизия» (12+);

17:00 — в Хабаровском театре драмы пройдет спектакль «Джейн Эйр. На краю бездны» (16+);

17:00 — в Хабаровской краевой филармонии оркестр русских народных инструментов «Русский оркестр» даст большой пасхальный концерт (6+);

18:00 — на сцене Хабаровского ТЮЗа пройдет сольный фортепианный концерт Ильи Полякова (6+);

19:00 — в кафе «Вечера» выступит квартет Андрея Савина (6+).