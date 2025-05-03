«Длина около 193 метров и 430 светильников». В Беларуси перед 9 Мая открыли самый длинный подвесной мост в стране

Самый длинный в Беларуси подвесной мост открыли перед 9 Мая. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале Гродненского облисполкома.
Торжественное открытие в Мостах состоялось в пятницу, 2 мая. Глава Гродненского облисполкома Юрий Караев, присутствовавший на мероприятии, заметил, что новый подвесной мост через Неман является уникальным, неповторимым объектом, аналогов которому нет в стране.
— Символично, что открытие происходит между двух значимых дат — Дня труда и 80-летия Великой Победы, символизируя их неразрывную взаимосвязь, — обратил внимание Караев.
По его словам, именно Победа над немецко-фашистскими захватчиками позволила белорусскому народу сосредоточить усилия, весь потенциал на мирном созидательном развитии, а также добиться выдающихся успехов в социально-экономическом строительстве.
Как пишет БелТА, несущая конструкция моста представляет из себя двухцепную однопролетную подвесную систему с неразрезанной балкой жесткости. Что касается пешеходного полотна, то оно было выполнено из полнотелой террасной доски со стеклянными вставкам. Говорится, что длина моста составляет около 193 метров, а ширина — 1,6 метра. Вместе с тем расчетная нагрузка указана 407,8 кг/кв.м. Отмечается, что мост будут освещать около 450 светильников.
Самый длинный в Беларуси подвесной мост открыли перед 9 Мая. Фото: телеграм-канал «Пул 4 регион».
Сказано, что на левом берегу Немана были построены лестничный сход, пандус. Власти района планируют благоустроить пляж и проложить велодорожки.
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