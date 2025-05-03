«Длина около 193 метров и 430 светильников». В Беларуси перед 9 Мая открыли самый длинный подвесной мост в стране

Как пишет БелТА, несущая конструкция моста представляет из себя двухцепную однопролетную подвесную систему с неразрезанной балкой жесткости. Что касается пешеходного полотна, то оно было выполнено из полнотелой террасной доски со стеклянными вставкам. Говорится, что длина моста составляет около 193 метров, а ширина — 1,6 метра. Вместе с тем расчетная нагрузка указана 407,8 кг/кв.м. Отмечается, что мост будут освещать около 450 светильников.