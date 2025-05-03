В Самаре скончался член Союза художников России Евгений Горовых

Евгений Данилович родился в Алма-Ате в 1930 году. Окончил Алмаатинское театрально-художественное училище, живописно-педагогическое отделение, учился в Рижской Академии художеств, затем в Московском Государственном художественном институте им В. И. Сурикова. Член Союза художников России с 1959 года. Являлся мастером жанровой, исторических и тематических картины, работы которого известны по всей стране. Его картины украшают музеи страны, опубликованы большими тиражами в репродукциях.