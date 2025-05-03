В Омске стартовали велозаезды «Будущее ВелоОмска». В этом году в традиционном велопробеге приняли участие 326 детей в возрасте от 4 до 10 лет. Юные велосипедисты соревновались на различных дистанциях: 100 метров для мальчиков и девочек до 6 лет и 500 метров для участников старше 7 лет. Заезды будут проходить каждую субботу мая в разных административных округах Омска. Старт соревнований назначен на 11:00, а участники смогут выбрать из множества точек для начала заезда: Советский округ — парк «Советский» и школа № 120; Кировский округ — гимназия № 139 и парк 300-летия Омска; Октябрьский округ — лицей № 25, роща «Восточная» и стадион «Факел»; Ленинский округ — школа № 99, школа № 127 и гимназия № 147; Центральный округ — гимназия № 146 и аквапарк «АкваРио». Заявки будут приниматься за 15 минут до старта мероприятия на местах. Победители и призёры получат дипломы, медали и ценные призы на церемонии награждения, которая пройдёт в рамках праздника «ВелоОмск — 2025» 7 июня.