Жители Иркутска не спешат отказываться от наличных денег

Мужчины (17%) готовы отказываться от наличных средств чаще женщин (15%). Наиболее активно безналичные расчеты поддерживают горожане от 35 до 45 лет (17%). Менее лояльны к этой идеи представители младшего (12%) и старшего (12%) возраста. Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще поддерживают переход на электронные платежи (16%), чем те, кто зарабатывает меньше (14%).