Жители Иркутска не спешат отказываться от наличных денег

76% жителей Иркутска выступили против полного отказа от наличных средств. При этом использовать только электронные платежи готовы лишь 16% респондентов, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на опрос сервиса (16+) SuperJob.
Отмечается, что главными аргументами против перехода на безналичные расчеты являются отсутствие возможности везде расплатиться картой, привязанность к «живым» деньгам («Люблю звон монет и шелест купюр»), боязнь тотального контроля, а также опасение остаться без покупок при отсутствии интернета.
Мужчины (17%) готовы отказываться от наличных средств чаще женщин (15%). Наиболее активно безналичные расчеты поддерживают горожане от 35 до 45 лет (17%). Менее лояльны к этой идеи представители младшего (12%) и старшего (12%) возраста. Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще поддерживают переход на электронные платежи (16%), чем те, кто зарабатывает меньше (14%).
Опрос проводился с 21 по 29 апреля среди представителей экономически активного населения города.