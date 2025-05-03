Где смотреть салют в Иркутске и Ангарске 9 мая 2025

День Победы в Иркутске 9 мая 2025 — это особый праздник для каждой семьи. В этот день на главной площади пройдёт парад Победы, концерты, спектакли. Также состоится шествие Бессмертного полка. А самое зрелищное мероприятие этого праздника — это фейерверк, которого не было в 2024 году. В этом году жители и гости вновь увидят, как небо озарится яркими красками салюта. Мы рассказываем, где посмотреть салют на День Победы в Иркутске и Ангарске 9 мая 2025. Подробнее в материале irk.aif.ru.