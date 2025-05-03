Где смотреть салют в Иркутске и Ангарске 9 мая 2025

День Победы в Иркутске 9 мая 2025 — это особый праздник для каждой семьи. В этот день на главной площади пройдёт парад Победы, концерты, спектакли. Также состоится шествие Бессмертного полка. А самое зрелищное мероприятие этого праздника — это фейерверк, которого не было в 2024 году. В этом году жители и гости вновь увидят, как небо озарится яркими красками салюта. Мы рассказываем, где посмотреть салют на День Победы в Иркутске и Ангарске 9 мая 2025. Подробнее в материале irk.aif.ru.
Салют в Иркутске 9 мая 2025: будет красочно.
Да-да! Фейерверку быть! В конце дня жители и гости будут в предвкушении ждать завершающего мероприятия программы, а именно праздничного салюта в Иркутске 9 мая 2025, посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
Не менее ответственна подготовка к салюту. Для этого вдоль набережной реки Ангара, от моста к Вечному огню до остановки «Фортуна» установят 10 звукотранслирующих автономных точек.
В 22:00 с пяти точек баржи в районе Нижней набережной напротив мемориала «Вечный огонь» начнут запускать фейерверк, а звуки залпов будут совпадать с музыкой. Зрители увидят почти три тысячи выстрелов, которые будут озарять ночное небо яркими красками. За красивым салютом можно будет наблюдать целых восемь минут. Жители Ангарска тоже увидят праздничный салют, который запустят с главной площади города.
Однако если погода испортится, то запуск фейерверка могут отменить. Но будем надеяться, что 9 мая погода не подведёт, и все желающие смогут посетить мероприятия и увидеть салют.
Салют в Ангарске 9 мая 2025: ура Победе.
Ангарск — это город, рождённый Победой. Его строительство развернулось на шестой день после того, как отгремели победные залпы — 15 мая 1945 года. Половина страны ещё лежала в руинах, а в Сибири, в 50 километрах от Иркутска, начали возводить новый промышленный центр.
9 мая в одном из трёх крупнейших центров региона отпразднуют с размахом — и в самом Ангарске, и в Одинске, и в Савватеевке, в Китое и в Мегете пройдут колоннами в честь 85-летия Победы «Бессмертные полки». В 11 утра на площади Ленина начнётся парад, в котором примут участие войска ангарского гарнизона и учащиеся профильных классов. Развернутся полевые кухни, состоятся концерты.
Завершится юбилей Победы 9 мая в Ангарске, как и положено, салютом. Его запустят в 22:00 в парке, в 200 метрах от центрального входа в ДК «Современник». На музыкальный салют в Ангарске город выделил 1,5 миллиона рублей — дата обязывает.
Ещё один салют 9 мая состоится на стадионе в селе Мальта Усольского района. Средства на его проведение, 350 тысяч рублей, выделила администрация посёлка Белореченский.
День Победы в Иркутске 9 мая 2025: полевые кухни и парады.
Сейчас во всех регионах России активно готовятся к главному празднику страны. И самые главные торжества в Приангарье развернутся, конечно, в Иркутске. В областном центре 3, 5 и 7 мая пройдут репетиции парада Победы, за которыми будут наблюдать многие жители. До 9 мая в районах города пройдут многочисленные акции, концерты, митинги, полевые кухни, парады.
У «Вечного огня» откроется памятный знак детям — узникам фашистских концлагерей. А на Амурском мемориальном кладбище пройдет траурная церемония.
Основные торжественные мероприятия пройдут в пятницу 9 мая. Зрители увидят военную колонну Иркутского гарнизона. Также показательные выступления покажут военные подразделения Министерства обороны, силовые структуры, курсанты суворовского училища, военных учебных центров университетов города, кадеты.
Затем состоится праздничный концерт с участием солистов Луганской академической филармонии. Кроме того, в этот день желающие смогут посетить мероприятия на площади у памятника Александру Третьему и даже поучаствовать в акции «Песни о Победе» и исполнить любимую военную песню.