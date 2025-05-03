В Новосибирске котов замуровали в подвале многоквартирного дома

На улице Народная в Новосибирске несколько бездомных кошек оказались заблокированы в подвале жилого дома. Местные жители обвиняют управляющую компанию в бездействии и жестоком обращении с животными. Об этом сообщают читатели в паблике «Инцидент Новосибирск».