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В Новосибирске котов замуровали в подвале многоквартирного дома

Животные провели несколько дней взаперти — жители требуют открыть техническое помещение.

Источник: Комсомольская правда

На улице Народная в Новосибирске несколько бездомных кошек оказались заблокированы в подвале жилого дома. Местные жители обвиняют управляющую компанию в бездействии и жестоком обращении с животными. Об этом сообщают читатели в паблике «Инцидент Новосибирск».

По словам жильцов, ещё в начале майских праздников сотрудники управляющей компании перекрыли доступ в подвал, не выпустив находившихся там котов.

Люди пытались решить проблему мирно — обращались в управляющую компанию с просьбой открыть техническое помещение. Однако получили отказ. Тогда они попытались вызвать помощь через 112, но ситуация не сдвинулась с мертвой точки: животные продолжали оставаться взаперти.

Сейчас сообщили, что котят уже выпустили.