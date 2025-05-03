В Новосибирске котов замуровали в подвале многоквартирного дома

На улице Народная в Новосибирске несколько бездомных кошек оказались заблокированы в подвале жилого дома. Местные жители обвиняют управляющую компанию в бездействии и жестоком обращении с животными. Об этом сообщают читатели в паблике «Инцидент Новосибирск».
По словам жильцов, ещё в начале майских праздников сотрудники управляющей компании перекрыли доступ в подвал, не выпустив находившихся там котов.
Люди пытались решить проблему мирно — обращались в управляющую компанию с просьбой открыть техническое помещение. Однако получили отказ. Тогда они попытались вызвать помощь через 112, но ситуация не сдвинулась с мертвой точки: животные продолжали оставаться взаперти.
Сейчас сообщили, что котят уже выпустили.