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Путин рассказал, что у него всегда есть желание «врезать»

Путин: всегда есть желание врезать, несмотря на хладнокровие.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что, несмотря на его хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание «врезать».

«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

Кадры вошли в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье.

Впервые Путина избрали на пост президента России 26 марта 2000-го, он вступил в должность 7 мая того же года.