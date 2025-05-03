Путин рассказал, что у него всегда есть желание «врезать»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, что, несмотря на его хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание «врезать».
«Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.
Кадры вошли в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье.
Впервые Путина избрали на пост президента России 26 марта 2000-го, он вступил в должность 7 мая того же года.