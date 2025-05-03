В Новосибирске завершились поиски 16-летней девушки с черно-красными волосами

Как сообщала КП-Новосибирск, местонахождение девушки было неизвестно с 12 апреля. В день пропажи у нее с собой был маленький черный рюкзак. Рост сибирячки — 150 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серые, волосы крашеные в черно-красный цвет.