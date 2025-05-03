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В Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы

Россети: в Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Электроснабжение в Подмосковье после циклона будет полностью восстановлено к вечеру субботы, сообщил директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

«К концу следующего дня (3 мая — ред.) должны восстановить электроснабжение. Все усилия прилагаем к этому», — сказал Пятигор в интервью телеканалу «360».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.

Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады «Россетей», «Мособлэнерго» и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы.

Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.