В Подмосковье полностью восстановят электроснабжение к вечеру субботы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Электроснабжение в Подмосковье после циклона будет полностью восстановлено к вечеру субботы, сообщил директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.
«К концу следующего дня (3 мая — ред.) должны восстановить электроснабжение. Все усилия прилагаем к этому», — сказал Пятигор в интервью телеканалу «360».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.
Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады «Россетей», «Мособлэнерго» и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы.
Утром в субботу Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в районах Подмосковья продолжалась всю ночь.