В «Лаборатории Касперского» спрогнозировали кибератаки будущего

«Говоря о том, что нас может ждать в будущем, я уверен, что количество атак мобильными вредоносными программами продолжит расти. Например, Mamont уже атаковал десятки тысяч пользователей только в России — этот троянец ворует деньги, и такие угрозы будут развиваться», — полагает он.