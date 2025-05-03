В «Лаборатории Касперского» спрогнозировали кибератаки будущего

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мошенники в будущем продолжат использовать дипфейки в голосовых и видеосообщениях, а также для создания фишинговых писем, будут актуальны и банковские троянцы, компаниям же следует опасаться атак через доверенного поставщика программного обеспечения, рассказал РИА Новости директор экспертного подразделения «Лаборатории Касперского» Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.
«Говоря о том, что нас может ждать в будущем, я уверен, что количество атак мобильными вредоносными программами продолжит расти. Например, Mamont уже атаковал десятки тысяч пользователей только в России — этот троянец ворует деньги, и такие угрозы будут развиваться», — полагает он.
Не станут менее актуальны и дипфейки: мошенники продолжат использовать их как для социальной инженерии в видео и голосовых сообщениях, так и для создания, например, таргетированных фишинговых писем, чтобы люди точно поверили информации, перешли по ссылке и ввели свои данные.
«Если говорить про организации, то сейчас мы все больше и больше видим тренд на атаки через доверенного поставщика программного обеспечения, который меньше защищен, но имеет доступ в сеть крупной организации, которая пользуется его ПО», — добавляет Кузнецов.