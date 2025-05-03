В Амурске введен режим повышенной готовности из-за возгорания свалки

2 мая в ЕДДС Амурска поступило сообщение о задымлении и характерном запахе в городе, вызванном возгоранием на полигоне твердых коммунальных отходов. Под руководством временно исполняющего обязанности главы города Руслана Колесникова оперативно состоялось заседание комиссии по ЧС с участием представителей администрации, МЧС и подрядных организаций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Первичное возгорание было зафиксировано 13 апреля, однако в глубинных слоях сохранились тлеющие участки. Повторное возгорание произошло в ночь на 2 мая. Из-за весенней распутицы затруднен подъезд спецтехники к очагам возгорания.
Введен режим повышенной готовности до 1 июня.
Руководитель пожарно-спасательного гарнизона подтвердил готовность пожарных расчетов приступить к тушению после решения инфраструктурных вопросов. Администрация города обеспечивает полную поддержку экстренных служб.