Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Амурске введен режим повышенной готовности из-за возгорания свалки

Первичное возгорание было зафиксировано 13 апреля.

Источник: Комсомольская правда

2 мая в ЕДДС Амурска поступило сообщение о задымлении и характерном запахе в городе, вызванном возгоранием на полигоне твердых коммунальных отходов. Под руководством временно исполняющего обязанности главы города Руслана Колесникова оперативно состоялось заседание комиссии по ЧС с участием представителей администрации, МЧС и подрядных организаций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Первичное возгорание было зафиксировано 13 апреля, однако в глубинных слоях сохранились тлеющие участки. Повторное возгорание произошло в ночь на 2 мая. Из-за весенней распутицы затруднен подъезд спецтехники к очагам возгорания.

Введен режим повышенной готовности до 1 июня.

Руководитель пожарно-спасательного гарнизона подтвердил готовность пожарных расчетов приступить к тушению после решения инфраструктурных вопросов. Администрация города обеспечивает полную поддержку экстренных служб.