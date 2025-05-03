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В Омске Бастрыкин назвал волокитой вопрос с расселением жильцов на Королева

Износ здания по документам составляет 77%

Источник: Комсомольская правда

Бастрыкин потребовал ускорить расследование дела об аварийном доме 1969 года в Омске. Жители дома по улице Королева в Омске обратились в Следственный комитет.

В видео, которое было направлено в СК видно, что фасад здания частично обрушился, а стены покрыты трещинами. Кроме всего прочего, в подвале постоянно стоит вода. Экспертиза показала 77% износа здания с угрозой обрушения. Несмотря на статус аварийного, дом планируется отремонтировать лишь в 2037 году.

По факту нарушения прав жильцов возбуждено уголовное дело. Однако, в связи с задержкой расследования, Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал жесткие поручения руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву. Бастрыкин потребовал доклада о причинах волокиты и немедленного завершения расследования с последующим направлением дела в суд. Исполнение поручений взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затопленными домами для сирот в Омской области.