В Омске Бастрыкин назвал волокитой вопрос с расселением жильцов на Королева

В видео, которое было направлено в СК видно, что фасад здания частично обрушился, а стены покрыты трещинами. Кроме всего прочего, в подвале постоянно стоит вода. Экспертиза показала 77% износа здания с угрозой обрушения. Несмотря на статус аварийного, дом планируется отремонтировать лишь в 2037 году.