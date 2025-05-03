В Целинском районе введен режим ЧС на месте падения обломков БПЛА

В поселке Целина Ростовской области, где после падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов, ввели режим ЧС. Об этом сообщила глава администрации Целинского района Оксана Косенко.
— В границах улиц Советская и Калинина, а также границ улиц 3-я линия и 7-я линия с 3 мая введен режим ЧС, — говорится в сообщении.
Также была создана комиссия для проведения подворовых обходов в пострадавших домах.
Жителей Целинского района попросили не поднимать осколки БПЛА, не фотографировать их и не снимать на видео, также запретили размещать снимки с осколками дрона в социальных сетях.