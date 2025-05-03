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В Казахстане откроют более 10 тысяч пришкольных лагерей

В летний период 2025 года различными программами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить 3,1 млн детей, из них свыше 500 тыс. — дети из социально уязвимых категорий, передает агентство Kazinform.

Источник: Kazinform

Как сообщает пресс-служба Кабмина, при поддержке фонда «Қазақстан халқына» 10 тыс. детей получат возможность отдохнуть бесплатно.

Все организационные вопросы прорабатываются в рамках совместного плана 9 госорганов. Для этих целей созданы республиканский и региональные штабы. Подготовлен перечень центров отдыха, которые планируют начать работу летом текущего года.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности. Усилен контроль за соблюдением санитарных норм, пищевой безопасности, а также мерами предосторожности на воде, в лесу и на спортивных объектах.

Отмечается, что всего в этом году планируется работа 16 круглогодичных, поэтапное открытие 188 сезонных, более 10 тыс. пришкольных лагерей с питанием и без, а также 512 палаточных и юрточных лагерей.