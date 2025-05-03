Минздрав Молдовы погряз в финансовых нарушениях: Счетная палата выявила неучтенное имущество, неэффективное управление и недостачу средств из грантов

Другой проблемой стало некорректное отражение имущества. В 2024 году 26 из 39 медицинских учреждений, получивших капитальные гранты на общую сумму 164,8 миллиона леев, не отразили полученные средства в своей бухгалтерии, что нарушает прозрачность и финансовую подотчётность. Более того, после передачи 31 районной больницы в ведение Министерства не было четкого разграничения долгов между уровнями управления.