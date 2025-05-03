Создан малогабаритный и безопасный радар для обнаружения БПЛА

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Специалисты передовой инженерной школы Новгородского государственного университета создали новый радар для обнаружения беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Новое устройство отличается миниатюрными размерами и совершенно безопасно для человека.
«Сотрудники ПИШ НовГУ разработали радар для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Проект получил название “Гардар”. Разработка представляет собой малогабаритное, не более 7 — 8 кг, устройство, напоминающее миниатюрную базовую станцию сотовой связи. С помощью технологии активной радиолокации оно способно обнаруживать в зоне порядка 3 км БПЛА, безэкипажные катера и другие подвижные цели», — отметили в пресс-службе.
Обнаружив объект, радар направляет целеуказание оператору или системе принятия решений. Внутри реализуются алгоритмы формирования и обработки сигналов, позволяющие, используя слабые сигналы, «видеть» так же далеко, как аналоги с сильным излучением. Мощность излучения «Гардара» сопоставима с обычным мобильным телефоном, и его установка безопасна даже в местах скопления людей.
«Одно устройство позволит закрыть область радиусом 3 км. Но если сразу много однотипных устройств будет объединено в сеть, можно будет сформировать непрерывное радиолокационное покрытие — если не всего региона, то по крайней мере наиболее важных участков. Наша глобальная задача — создать сеть для контроля и сопровождения всех беспилотников, которые будут находиться в воздухе. В том числе тех, что используются в логистике и доставке», — рассказал руководитель проекта, директор ПИШ НовГУ Сергей Чеботарев.