Создан малогабаритный и безопасный радар для обнаружения БПЛА

«Одно устройство позволит закрыть область радиусом 3 км. Но если сразу много однотипных устройств будет объединено в сеть, можно будет сформировать непрерывное радиолокационное покрытие — если не всего региона, то по крайней мере наиболее важных участков. Наша глобальная задача — создать сеть для контроля и сопровождения всех беспилотников, которые будут находиться в воздухе. В том числе тех, что используются в логистике и доставке», — рассказал руководитель проекта, директор ПИШ НовГУ Сергей Чеботарев.