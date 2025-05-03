Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвайное сообщение полностью восстановлено в Минске после ремонта

Из-за ремонта некоторые трамвайные маршруты Минска изменились, а отдельные и вовсе были отменены на полтора месяца.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Трамвайное сообщение после проведения ремонтных работ полностью восстановлено в Минске, сообщили на предприятии «Минсктранс».

Ранее стало известно, что из-за ремонта, который начался в белорусской столице с 15 марта и должен был завершиться 30 апреля, изменился трамвайный маршрут № 3, а также была отменена работа маршрутов № 4 и 5.

В качестве компенсационного маршрута в этот период курсировал автобус № 903 «Червякова — Проспект Независимости».

«С 3 мая восстанавливается движение трамваев № 3, 4, 5 в направлении ДС “Озеро”. Работа временного автобусного маршрута № 903 отменяется», — сообщили на предприятии.