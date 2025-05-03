Трамвайное сообщение полностью восстановлено в Минске после ремонта

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Трамвайное сообщение после проведения ремонтных работ полностью восстановлено в Минске, сообщили на предприятии «Минсктранс».
Ранее стало известно, что из-за ремонта, который начался в белорусской столице с 15 марта и должен был завершиться 30 апреля, изменился трамвайный маршрут № 3, а также была отменена работа маршрутов № 4 и 5.
В качестве компенсационного маршрута в этот период курсировал автобус № 903 «Червякова — Проспект Независимости».
«С 3 мая восстанавливается движение трамваев № 3, 4, 5 в направлении ДС “Озеро”. Работа временного автобусного маршрута № 903 отменяется», — сообщили на предприятии.