Станцию метро «Горьковская» полностью закрыли на два дня из-за ремонта эскалатора

При этом капитальный ремонт эскалатора на станции «Горьковская» продлен до 7 мая. В связи с этим по рабочим дням с 08:10 до 09:50 вестибюль будет закрыт на вход, а с 17:00 до 19:00 при входе действуют ограничения.