16% жителей Иркутска готовы отказаться от наличных денег

Жители Иркутска пока не торопятся отказываться от наличных денег. Только 16% опрошенных готовы полностью перейти на электронные платежи. В опросе участвовали экономически активные граждане города. Об этом КП-Иркутск сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
— Лишь 16% жителей Иркутска согласны полностью перейти на безналичные расчеты. Подавляющее большинство (76%) выступает против полного отказа от наличных денег. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к «живым» деньгам, боязнь тотального контроля, а также опасение остаться без покупок при отсутствии интернета.
Стоит отметить, что представители сильного пола в столице Приангарья чуть чаще женщин готовы отказаться от наличных денег: 17% против 15%. Особенно активно поддерживают безналичные расчеты жители Иркутска в возрасте от 35 до 45 лет: среди них 17% одобряют переход на электронные платежи, в то время как среди более молодых (до 35 лет) и пожилых (от 45 лет) этот показатель составляет 12%. Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще выступают за электронные платежи — 16%, чем те, кто зарабатывает меньше (14%).