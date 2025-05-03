16% жителей Иркутска готовы отказаться от наличных денег

Стоит отметить, что представители сильного пола в столице Приангарья чуть чаще женщин готовы отказаться от наличных денег: 17% против 15%. Особенно активно поддерживают безналичные расчеты жители Иркутска в возрасте от 35 до 45 лет: среди них 17% одобряют переход на электронные платежи, в то время как среди более молодых (до 35 лет) и пожилых (от 45 лет) этот показатель составляет 12%. Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще выступают за электронные платежи — 16%, чем те, кто зарабатывает меньше (14%).