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Хоценко открыл празднование 80-летия Победы в Омской области

В Черемушках состоялось возложение венков к Мемориальному огню и минута молчания в память о погибших.

Источник: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко дал старт праздничным мероприятиям, посвящённым 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония открытия состоялась 3 мая в военно-мемориальном комплексе «Черемушки» Омского автобронетанкового института в рамках патриотического проекта «В лесу прифронтовом».

В мероприятии приняли участие военнослужащие Омского гарнизона, представители ветеранских и молодёжных организаций, Герои СССР и России, члены областного правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, а также представители мэрии.

Выбор места проведения мероприятия символичен: в Черемушках в годы войны многие омичи начинали свой боевой путь. Здесь проходила подготовка воинских соединений, сражавшихся под Москвой, Ленинградом, Сталинградом и дошедших до Берлина. Хоценко подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге ветеранов и выразил благодарность как участникам Великой Отечественной войны, так и современным защитникам Отечества, участвующим в специальной военной операции.

Начальник Омского автобронетанкового инженерного института, генерал-майор Сергей Приймак, напомнил о значительном вкладе сибиряков в разгром фашистской Германии. Более 300 тысяч омичей ушли на фронт, многие из них не вернулись.

В рамках мероприятия состоялось возложение венков к Мемориальному огню и минута молчания в память о погибших. Участники прошли по «Аллее славы», включающей девять интерактивных локаций, посвящённых героизму фронта и тыла. Гости могли ознакомиться с историческими материалами, принять участие в мастер-классах и патриотических акциях, а также увидеть реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны. На специальной локации «Бессмертного полка» участники могли добавить имена своих родственников — героев войны.

Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы продолжатся на различных площадках Омской области. Ранее мы писали, что 2 мая с бульвара Победы стартовал традиционный патриотический автопробег.