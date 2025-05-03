Хоценко открыл празднование 80-летия Победы в Омской области

В рамках мероприятия состоялось возложение венков к Мемориальному огню и минута молчания в память о погибших. Участники прошли по «Аллее славы», включающей девять интерактивных локаций, посвящённых героизму фронта и тыла. Гости могли ознакомиться с историческими материалами, принять участие в мастер-классах и патриотических акциях, а также увидеть реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны. На специальной локации «Бессмертного полка» участники могли добавить имена своих родственников — героев войны.