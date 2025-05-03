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Улицу в Бердске назвали в честь легендарного лётчика Алексея Маресьева

В городе Бердске Новосибирской области увековечили память Героя Советского Союза Алексея Маресьева, присвоив его имя безымянной улице в микрорайоне Раздольный.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Как сообщили в издании «Бердск Онлайн», соответствующее решение 24 апреля приняли депутаты городского совета, определив границы улицы в кадастровом квартале 54:32:010822.

По словам начальника управления градостроительства Татьяны Замулиной, инициатива о переименовании поступила от местных жителей, а комиссия по топонимике поддержала предложение ещё в августе 2023 года.

Улица Алексея Маресьева расположена между улицами Валерия Чкалова и Братьев Заволокиных, вблизи улиц Александра Шкулова, Германа Титова и Виктора Кузнецова.