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Улицу 9 Мая в Красноярске украсили портретами героев-ветеранов

Об этом рассказал мэр Владислав Логинов.

Источник: Соцсети

В преддверии 80-летия Победы в Красноярске преобразили улицу 9 Мая, украсив её масштабными портретами участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Владислав Логинов.

По словам мэра, на улице размещены портреты ветеранов, которым в текущем году указом президента России было присвоено звание Почётных граждан Красноярска.

«Давайте в их лице поблагодарим всё поколение Победителей за их великий подвиг», — обратился к горожанам Владислав Логинов в своём телеграм-канале.

Градоначальник также поделился видеозаписью, демонстрирующей новую портретную галерею, посвящённую героям, сражавшимся с фашистскими захватчиками. Инициатива призвана сохранить память о подвиге участников Великой Отечественной войны и отдать дань уважения их самоотверженности.