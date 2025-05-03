Улицу 9 Мая в Красноярске украсили портретами героев-ветеранов

В преддверии 80-летия Победы в Красноярске преобразили улицу 9 Мая, украсив её масштабными портретами участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава города Владислав Логинов.
По словам мэра, на улице размещены портреты ветеранов, которым в текущем году указом президента России было присвоено звание Почётных граждан Красноярска.
«Давайте в их лице поблагодарим всё поколение Победителей за их великий подвиг», — обратился к горожанам Владислав Логинов в своём телеграм-канале.
Градоначальник также поделился видеозаписью, демонстрирующей новую портретную галерею, посвящённую героям, сражавшимся с фашистскими захватчиками. Инициатива призвана сохранить память о подвиге участников Великой Отечественной войны и отдать дань уважения их самоотверженности.