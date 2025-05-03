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Сильные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 4 мая

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди и грозы — в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды рассказали, какой будет погода в Беларуси 4 мая, сообщает БЕЛТА.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 88% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: AP 2024

В ближайшие сутки в стране будет облачно. Ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории республики дожди. Местами сильные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Ветер переменных направлений умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый, 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается от плюс 3 до плюс 9 градусов, по югу от 10 до 14 градусов тепла. Днем от плюс 10 по северу до плюс 24 по юго-востоку.

Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем расти.

Также синоптики предупреждают об опасном гидрометеорологическом явлении. Ночью 6 мая на большей части территории республики ожидаются заморозки от нуля до минус 5 градусов.