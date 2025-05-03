Сильные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 4 мая

В ближайшие сутки в стране будет облачно. Ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории республики дожди. Местами сильные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.
Ветер переменных направлений умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый, 15−20 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается от плюс 3 до плюс 9 градусов, по югу от 10 до 14 градусов тепла. Днем от плюс 10 по северу до плюс 24 по юго-востоку.
Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем расти.
Также синоптики предупреждают об опасном гидрометеорологическом явлении. Ночью 6 мая на большей части территории республики ожидаются заморозки от нуля до минус 5 градусов.