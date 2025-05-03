Поддержание упругости: что такое пептиды и как они помогают предотвратить дряблость кожи

Уже после 25 лет выработка коллагена и эластина начинает снижаться, что приводит к истончению и потере упругости кожи. Кроме того, на ее эластичность влияют солнечное излучение, гормональные изменения, резкие колебания веса, неправильное питание и скудное увлажнение, а также вредные привычки. Как замедлить старение кожи при помощи пептидов, рассказала «Вечерней Москве» ведущий технолог — разработчик бренда косметики Aravia Laboratories Анастасия Лихоршест.
Что такое пептиды.
Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, «строительные блоки» белков, таких как коллаген и эластин. Они работают как сигнальные молекулы, стимулируя различные процессы в коже.
Так, некоторые пептиды посылают клеткам сигнал о необходимости производить больше коллагена и эластина, другие помогают удерживать влагу, третьи обладают антиоксидантными свойствами, защищая кожу от свободных радикалов и других вредных факторов. А еще пептиды могут снижать воспалительные процессы в коже, способствуя ее заживлению и восстановлению.
Поэтому стоит обращать пристальное внимание на состав кремов и сывороток, чтобы убедиться, что пептиды находятся в начале списка ингредиентов и в достаточно высокой концентрации. Вот список компонентов, наиболее эффективных для поддержания упругости кожи:
матрикины (Palmitoyl Pentapeptide-4, Palmitoyl Tripeptide-1) стимулируют выработку эластина и гиалуроновой кислоты, улучшая упругость и эластичность кожи;медьсодержащие (Copper Tripeptide-1) улучшают синтез коллагена, способствуют заживлению ран и уменьшают воспаления;сигнальные пептиды (Acetyl Hexapeptide-8) расслабляют мышцы, уменьшая выраженность морщин.
Кроме пептидов.
Одного лишь применения косметики с пептидами в составе недостаточно для сохранения качества кожи. Важна еще и SPF-защита, даже если вы не загораете целенаправленно, поскольку УФ-лучи являются одной из главных причин преждевременного старения кожи.
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Они способствуют разрушению коллагена и эластина, вызывая фотостарение, которое проявляется в виде ранних морщин, пигментных пятен и потери упругости. Поэтому при УФ-индексе выше трех использовать санскрин с показателем защиты 30 обязательно.
Применять средства для ухода за кожей следует по следующей схеме. Утром: очищение, нанесение сыворотки с пептидами, затем — увлажняющего крема, а после — защиты от солнца. Вечером: очищение, применение сыворотки или крема с пептидами, а следом — увлажняющего крема.
И конечно, не стоит забывать о комплексном подходе. В борьбу за упругость кожи желательно включить правильное питание и поддержание водного баланса, физическую активность, массаж, контрастный душ, обертывания, пилинг, а также отказ от вредных привычек. Все это вкупе с применением пептидов будет способствовать сохранению упругости кожи на долгие годы.
Важно уметь читать состав ухаживающих средств, чтобы распознавать компоненты, с которыми лучше не иметь дела. Косметолог Наталья Рябинова рассказала «Вечерней Москве», какие ингредиенты в кремах могут быть потенциально опасны, почему стоит насторожиться при виде определенных названий и как выбрать действительно безопасное средство.