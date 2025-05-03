Поддержание упругости: что такое пептиды и как они помогают предотвратить дряблость кожи

Уже после 25 лет выработка коллагена и эластина начинает снижаться, что приводит к истончению и потере упругости кожи. Кроме того, на ее эластичность влияют солнечное излучение, гормональные изменения, резкие колебания веса, неправильное питание и скудное увлажнение, а также вредные привычки. Как замедлить старение кожи при помощи пептидов, рассказала «Вечерней Москве» ведущий технолог — разработчик бренда косметики Aravia Laboratories Анастасия Лихоршест.