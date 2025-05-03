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С 4 мая в Челябинской области начнется потепление без осадков

С 4 мая в Челябинской области начнется потепление без осадков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 88% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: Freepik

По информации синоптиков, в воскресенье будет облачно, но с прояснениями, ночью в большинстве районов еще прошумят небольшие дожди, а днем уже без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем — 15 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 1−6, днем плюс 13−18.

Непосредственно в Челябинске 4 мая ночью небольшой дождь и плюс 4−6, днем без осадков и плюс 14−16 градусов, отдельные порывы ветра до 13 м/с.

Сегодня регион ощущает влияние активного циклонического вихря: зайдя с запада, он закрыл небо плотными облаками, принес дожди, ограничил приток солнечного тепла. Грядущей ночью Челябинская область все еще будет находиться в зоне осадков, но уже днем 4 мая дожди прекратятся, температура воздуха станет выше относительно предыдущих дней.

Ожидается, что 5 и 6 мая днем воздух прогреется до 21−22 градусов, 6—9 мая, по предварительным расчетам, плюс 18, высокая вероятность дождя выставлена на 8 мая. Что касается ночной температуры, то она составит плюс 8−11 градусов, заморозки не прогнозируются.