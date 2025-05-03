С 4 мая в Челябинской области начнется потепление без осадков

По информации синоптиков, в воскресенье будет облачно, но с прояснениями, ночью в большинстве районов еще прошумят небольшие дожди, а днем уже без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем — 15 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 1−6, днем плюс 13−18.