С 4 мая в Челябинской области начнется потепление без осадков

По информации синоптиков, в воскресенье будет облачно, но с прояснениями, ночью в большинстве районов еще прошумят небольшие дожди, а днем уже без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем — 15 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 1−6, днем плюс 13−18.
Непосредственно в Челябинске 4 мая ночью небольшой дождь и плюс 4−6, днем без осадков и плюс 14−16 градусов, отдельные порывы ветра до 13 м/с.
Сегодня регион ощущает влияние активного циклонического вихря: зайдя с запада, он закрыл небо плотными облаками, принес дожди, ограничил приток солнечного тепла. Грядущей ночью Челябинская область все еще будет находиться в зоне осадков, но уже днем 4 мая дожди прекратятся, температура воздуха станет выше относительно предыдущих дней.
Ожидается, что 5 и 6 мая днем воздух прогреется до 21−22 градусов,