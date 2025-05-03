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Таганрогские школьники приняли участие в «Неделе без турникетов»

Школьники Таганрога посетили крупнейшие предприятия города.

Источник: Комсомольская правда

В апреле школьники Таганрога поучаствовали в акции «Неделя без турникетов» и познакомились с ведущими предприятиями региона. А также расширили кругозор. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ученики 6 — 11 классов посетили крупнейшие предприятия Таганрога, побывали на мастер-классах и профессиональных пробах. Также ребята встретились с руководителями предприятий и выпускниками учебных заведений, которые успешно работают в производственной сфере.

— Такие мероприятия помогают ребятам сформировать представление о различных профессиях, возможностях трудоустройства и особенностях карьеры в различных отраслях экономики, — говорится в сообщении.