Таганрогские школьники приняли участие в «Неделе без турникетов»

В апреле школьники Таганрога поучаствовали в акции «Неделя без турникетов» и познакомились с ведущими предприятиями региона. А также расширили кругозор. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
Ученики 6 — 11 классов посетили крупнейшие предприятия Таганрога, побывали на мастер-классах и профессиональных пробах. Также ребята встретились с руководителями предприятий и выпускниками учебных заведений, которые успешно работают в производственной сфере.
— Такие мероприятия помогают ребятам сформировать представление о различных профессиях, возможностях трудоустройства и особенностях карьеры в различных отраслях экономики, — говорится в сообщении.