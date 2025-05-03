Новосибирцев предупредили о лихорадке Западного Нила

Вирус распространяют дикие и домашние птицы, грызуны, крупный и мелкий рогатый скот, а также верблюды. Комары, особенно орнитофильный вид «Кулекс», и клещи — главные переносчики инфекции. Заражение происходит через укусы насекомых. Вспышки болезни чаще случаются с апреля по сентябрь, когда комары и клещи особенно активны. ЛЗН протекает остро, сопровождается высокой температурой, которая может держаться до двух недель, болями и разнообразной сыпью.