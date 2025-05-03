Новосибирцев предупредили о лихорадке Западного Нила

Роспотребнадзор по Новосибирской области предупредил о риске заражения лихорадкой Западного Нила. Сообщение появилось на странице ведомства во «ВКонтакте».
По данным ведомства, вирус вызывает симптомы интоксикации, головную, мышечную и суставную боль, а также сыпь. В тяжёлых случаях возможны менингит или менингоэнцефалит.
Вирус распространяют дикие и домашние птицы, грызуны, крупный и мелкий рогатый скот, а также верблюды. Комары, особенно орнитофильный вид «Кулекс», и клещи — главные переносчики инфекции. Заражение происходит через укусы насекомых. Вспышки болезни чаще случаются с апреля по сентябрь, когда комары и клещи особенно активны. ЛЗН протекает остро, сопровождается высокой температурой, которая может держаться до двух недель, болями и разнообразной сыпью.
Жители сельской местности, дачники, охотники, рыбаки и любители природы подвергаются наибольшему риску. Новосибирская область входит в список регионов, где встречается ЛЗН. Несмотря на меры по уничтожению комаров и обработке мест их размножения, полностью избавиться от угрозы не удаётся.
Эксперты Роспотребнадзора советуют жителям региона сразу обращаться к врачу при первых признаках болезни.