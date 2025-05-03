ЖКХ Минска сказало, чем грозит неоплата коммуналки. Подробности рассказали в пресс-службе Минского городского жилищного хозяйства.
В ЖКХ напомнили, что вносить плату за коммунальные услуги за каждый истекший месяц нужно не позднее 25-го числа следующего за ним месяца. В случае неуплаты за ЖКУ в течение первого периода будет вынесено путем автодозвона предупреждение и напоминание о необходимости оплаты.
В организации добавили, что в случае неоплаты с трех до шести месяцев, к предупреждению и приостановке услуг, будут добавлены исполнительные надписи. Вместе с тем подаются исковые заявления в суд. При неоплате в течение шести расчетных периодов, дополнительно направляется исковое заявление в суд о выселении из жилого помещения, об отчуждении жилого помещения.
В ЖКХ уточнили, что одним из самых распространенных способов взыскания задолженности является постоянное напоминание про оплату через автодозвон.
«Как показывает практика, гражданам неприятны такие меры, и большинство старается решить вопрос с оплатой за ЖКУ уже на этой стадии», — заметили в организации.
Говорится, что организация, которая предоставляет ЖКУ, может приостановить их в отношении гражданина, у которого без уважительных причин есть задолженность по оплате за два и более расчетных периодов и которые не погасил задолженность в течение пяти дней после получения предупреждения. Оно доставляется по почте заказным письмом или же вручается под расписку.
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