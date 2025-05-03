ЖКХ Минска сказало, чем грозит неоплата коммуналки

Говорится, что организация, которая предоставляет ЖКУ, может приостановить их в отношении гражданина, у которого без уважительных причин есть задолженность по оплате за два и более расчетных периодов и которые не погасил задолженность в течение пяти дней после получения предупреждения. Оно доставляется по почте заказным письмом или же вручается под расписку.