МВД предупредило о фейковой рассылке в учебные заведения Беларуси

В Министерстве внутренних дел добавили, что указанные сообщения несут в себе цель дискредитации органов внутренних дел, а также введения белорусов в заблуждение. В ведомстве также напомнили, что скачивание, активизация подозрительных вложений от неизвестных источников может грозить установкой вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных.