МВД предупредило о фейковой рассылке в учебные заведения Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что в пятницу, 2 мая, на различные электронные почтовые ящики учебных заведений Беларуси пришли сообщения, содержащие подозрительные вложения от имени МВД.
«МВД официально заявляет: указанные сообщения являются фейковыми!» — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В Министерстве внутренних дел добавили, что указанные сообщения несут в себе цель дискредитации органов внутренних дел, а также введения белорусов в заблуждение. В ведомстве также напомнили, что скачивание, активизация подозрительных вложений от неизвестных источников может грозить установкой вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных.
Ранее «Белтехосмотр» сказал, почему 43,7 тысячи авто не смогли пройти ТО за месяц: «Проблемы с тормозами, фарами, комплектацией».
Тем временем глава МВД Беларуси сказал о законе об амнистии к 80-летию Победы: «Государство дает возможность исправиться».
Кстати, синоптики предупредили про сложные погодные условия в первые выходные мая: «Сильные дожди, ветер и грозы».