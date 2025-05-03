Оценки за поведение готовятся в школах шести регионов

Первичное изучение опыта в пилотных регионах даст возможность оценить, как эта система влияет на дисциплину, заинтересованность школьников в учебе и общую атмосферу в классах. Кроме того, это поможет выявить технические и организационные моменты, например, критерии выставления оценок и дополнительную нагрузку на педагогов.