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Оценки за поведение готовятся в школах шести регионов

Министерство просвещения РФ запускает пробный проект по оценке поведения учеников в шести субъектах федерации.

Источник: ДЕЙТА

С начала учебного года 2025 в некоторых школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии собираются протестировать новую систему оценивания поведения школьников.

Подчёркивается, что результаты этого эксперимента, включая промежуточные, а также вопрос о том, стоит ли вводить такие оценки повсеместно, будут обсуждаться с учителями, экспертами и родителями.

Первичное изучение опыта в пилотных регионах даст возможность оценить, как эта система влияет на дисциплину, заинтересованность школьников в учебе и общую атмосферу в классах. Кроме того, это поможет выявить технические и организационные моменты, например, критерии выставления оценок и дополнительную нагрузку на педагогов.