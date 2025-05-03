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В Новосибирск привезли огромную копию Знамени Победы

Стяг доставили в Сибирь из Москвы.

Источник: Соцсети

Огромную копию Знамени Победы — символа мужества и героизма советских воинов — привезли в Новосибирск из Москвы. Доставили стяг в Сибирь в рамках общероссийского марша-эстафеты «Наша Великая Победа».

«У монумента Славы знамя развернули и понесли к Вечному огню курсанты Новосибирского командно-речного училища имени С. И. Дежнева в сопровождении юнармейцев», — рассказал депутат горсовета Новосибирска Антон Тыртышный.

Поддержать акцию пришли свыше тысячи новосибирцев. Среди них ветеранские организации и неравнодушные горожане. Мероприятие стало напоминанием о подвиге советского народа и символом продолжающейся борьбы за безопасное будущее нашей страны.