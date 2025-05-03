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Движение в центре Новосибирска ограничат 4 мая из-за репетиции парада

Ограничения движения связаны с закрытием нескольких участков Красного проспекта, улиц Орджоникидзе и Октябрьской магистрали.

Источник: Om1 Новосибирск

4 мая с 7:00 до 13:00 в центре Новосибирска будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением репетиции парада Победы. Изменения коснутся маршрутов автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, следующих через центр города.

Основные изменения маршрутов:

  • автобусы № 8, 21, 54 будут следовать по улице Советской вместо закрытых участков Красного проспекта;
  • маршрутки № 8, 45, 44, 44а изменят траекторию движения в районе площади Инженера Будагова;
  • троллейбусы № 5, 10, 13, 36 будут объезжать центр по альтернативным улицам.

Полный список изменений маршрутов опубликован на сайте городской администрации. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки в утренние часы.

Ограничения движения связаны с закрытием нескольких участков Красного проспекта, улиц Орджоникидзе и Октябрьской магистрали. После завершения репетиции движение транспорта будет восстановлено в полном объёме.