Движение в центре Новосибирска ограничат 4 мая из-за репетиции парада

4 мая с 7:00 до 13:00 в центре Новосибирска будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением репетиции парада Победы. Изменения коснутся маршрутов автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, следующих через центр города.
Основные изменения маршрутов:
- автобусы № 8, 21, 54 будут следовать по улице Советской вместо закрытых участков Красного проспекта;
- маршрутки № 8, 45, 44, 44а изменят траекторию движения в районе площади Инженера Будагова;
- троллейбусы № 5, 10, 13, 36 будут объезжать центр по альтернативным улицам.
Полный список изменений маршрутов опубликован на сайте городской администрации. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки в утренние часы.
Ограничения движения связаны с закрытием нескольких участков Красного проспекта, улиц Орджоникидзе и Октябрьской магистрали. После завершения репетиции движение транспорта будет восстановлено в полном объёме.