Школы и больницы Киренского района проверяют региональные министры

Министры Иркутской области провели инспекцию социальных объектов Киренского района. Они посетили среднюю школу № 5 города Киренска, общеобразовательную школу в селе Кривошапкино и Киренскую районную больницу. Так, Андрей Модестов, министр здравоохранения Приангарья, осмотрел терапевтическое отделение больницы, построенное в 1993 году. В деревянном двухэтажном здании расположено 14 коек для круглосуточного пребывания и семь коек дневного стационара.