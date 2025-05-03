Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школы и больницы Киренского района проверяют региональные министры

Региональный министр образования посетил школу в Киренске.

Источник: Правительство Иркутской области

Министры Иркутской области провели инспекцию социальных объектов Киренского района. Они посетили среднюю школу № 5 города Киренска, общеобразовательную школу в селе Кривошапкино и Киренскую районную больницу. Так, Андрей Модестов, министр здравоохранения Приангарья, осмотрел терапевтическое отделение больницы, построенное в 1993 году. В деревянном двухэтажном здании расположено 14 коек для круглосуточного пребывания и семь коек дневного стационара.

— Есть поручение рассмотреть возможность строительства нового хирургического и терапевтического отделения отдельным зданием на 70 круглосуточных коек. Подготовлена проектно-сметная документация, стоимость строительства оценивается в 404 млн рублей, согласно очередности, данный объект будет реализовываться не ранее 2030 года, — сказал Андрей Модестов.

Министр отметил, что текущему отделению требуется выборочный капитальный ремонт. В ближайшее время будет решен вопрос о замене дверей, окон и пола на первом этаже.

Министр образования Максим Парфенов посетил среднюю школу № 5 в Киренске и общеобразовательную школу в селе Кривошапкино. Оба объекта нуждаются в капитальном.

ремонте, и проектно-сметная документация уже подготовлена. Стоимость работ по обоим объектам превысит 200 миллионов рублей.