Новосибирский препарат от болезни Бехтерева применят в регионах РФ

Препарат от болезни Бехтерева — сенипрутуг — используют при лечении пациентов в 45 регионах России. Об этом рассказали в пресс-службе Пироговского университета.
Лекарство создали учёные BIOCAD и университета, клинические испытания проводили в новосибирском НИИ клинической и экспериментальной лимфологии.
Отмечается, что сенипрутуг зарегистрирован в 2024 году. Он уничтожает иммунные клетки, которые вызывают заболевание. Лекарство вводится внутривенно. Назначает его только врач.
Доступ к лекарству получат пациенты из Карелии, Якутии, Татарстана, Кемеровской области и др.