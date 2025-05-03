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Новосибирский препарат от болезни Бехтерева применят в регионах РФ

Речь о сенипрутуге, который уничтожает иммунные клетки.

Источник: Freepik

Препарат от болезни Бехтерева — сенипрутуг — используют при лечении пациентов в 45 регионах России. Об этом рассказали в пресс-службе Пироговского университета.

Лекарство создали учёные BIOCAD и университета, клинические испытания проводили в новосибирском НИИ клинической и экспериментальной лимфологии.

Отмечается, что сенипрутуг зарегистрирован в 2024 году. Он уничтожает иммунные клетки, которые вызывают заболевание. Лекарство вводится внутривенно. Назначает его только врач.

Доступ к лекарству получат пациенты из Карелии, Якутии, Татарстана, Кемеровской области и др.