В Москве более десяти тысяч школьников участвуют в акциях к 80-летию Победы

«Например, ребята уже облагородили памятники маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому, генералу Д. М. Карбышеву, привели в порядок воинские захоронения на Введенском и Преображенском кладбищах, а также фрагменты оборонительных сооружений. Это не просто акции — это живая связь поколений и наша общая благодарность героям», — подчеркнула заммэра.