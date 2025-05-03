В Москве более десяти тысяч школьников участвуют в акциях к 80-летию Победы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне более 10 тысяч столичных школьников и студентов колледжей активно участвуют в мемориально-патронатных акциях, творческих проектах и поисковых экспедициях, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Молодежь столицы проявляет все больше интереса к историческому наследию нашей страны. В этом году число юных москвичей, участвующих в мемориально-патронатных акциях, посвященных 80-летию Победы, превысило 10 тысяч. Школьники и студенты колледжей ведут исследовательскую работу, находят будущие экспонаты музеев, встречаются с ветеранами, ухаживают за военными мемориалами», — рассказала Ракова.
Она отметила, что волонтерская деятельность ребят тесно переплетается с федеральными программами. В рамках патронатных акций всероссийского проекта «Хранители истории» команды учащихся под руководством педагогов берут шефство над памятниками героям Великой Отечественной войны. Они приводят в порядок мемориальные объекты, изучают архивные материалы, создают экскурсионные программы и посещают тематические выставки.
«Например, ребята уже облагородили памятники маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому, генералу Д. М. Карбышеву, привели в порядок воинские захоронения на Введенском и Преображенском кладбищах, а также фрагменты оборонительных сооружений. Это не просто акции — это живая связь поколений и наша общая благодарность героям», — подчеркнула заммэра.