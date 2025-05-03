В Пермском крае литр бензина за неделю вырос на одну копейку

Росстат сообщил об изменении средних цен на нефтепродукты с 22 по 28 апреля. Рост стоимости литра бензина на автозаправках Пермского составил 1 коп. За прошедшую неделю бензин в регионе подорожал до 59,20 ₽.
Лидерами по росту цен стали дизельное топливо и бензин АИ-98, подорожавшие в среднем на 4 коп. — до 71,86 ₽ и 85,28 ₽ соответственно. На 1 коп. стал дороже бензин марки АИ-92 — 56,25,13 ₽. Цена за литр АИ-95 осталась такой же — 61,17 ₽.
В Приволжском округе заправить автомобиль бензином можно по средней цене 57,83 ₽, «дизелем» — 68,03 ₽ за литр. Самый дорогой бензин в Приволжье на заправках Нижегородской обл. — 59,46 ₽, дизельное топливо — в Пермском крае.
Средняя стоимость бензина России за неделю выросла на 5 коп. и составила 59,66 ₽, дизельного топлива — на 13 коп. до 71,25 ₽ за литр.