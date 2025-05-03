В Пермском крае литр бензина за неделю вырос на одну копейку

Лидерами по росту цен стали дизельное топливо и бензин АИ-98, подорожавшие в среднем на 4 коп. — до 71,86 ₽ и 85,28 ₽ соответственно. На 1 коп. стал дороже бензин марки АИ-92 — 56,25,13 ₽. Цена за литр АИ-95 осталась такой же — 61,17 ₽.