39 стран подали заявки для участия в 24-м Байкальском кинофестивале «Человек и Природа»

Прием заявок для участия в конкурсе 24-го Байкальского кинофестиваля «Человек и Природа» (12+) завершился. Всего поступило 237 заявок от режиссеров из 39 стран — это документальные, научно-популярные, анимационные, игровые и полнокупольные фильмы. В настоящее время работы отсматривает жюри, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, в июне будет представлен шорт-лист фильмов. Картины, попавшие в него, смогут претендовать на получение призов. Гран-при кинофестиваля в этом году составит 500 тысяч рублей.
«Самое большое количество фильмов выполнены в жанре кинодокументалистики. Лидер по количеству заявленных работ — Россия. Отборочная комиссия уже приступила к работе. Тематика фильмов очень разнообразная: кинематографисты разных стран показывают, как негативные картины антропогенного воздействия на природу, так и позитивный опыт взаимодействия человека с окружающим миром», — сообщила программный директор кинофестиваля «Человек и Природа», замдиректора Иркутского областного кинофонда Елена Утробина.
Заявки на конкурс поступили из России, Германии, Франции, США, Бразилии, Португалии, ЮАР, Ирана, Турции, Сербии и других стран. Впервые на Байкальский кинофестиваль заявились режиссеры из Папуа — Новой Гвинеи и Арабских Эмиратов.
Иркутским зрителям уже знаком режиссер из Индии Биджукумар Дамодаран, который представил на конкурс игровой фильм, созданный совместно с командой из Папуа — Новой Гвинеи. Фильм «Птицы с большими крыльями» (12+) был представлен на фестивале «Человек и Природа» 2018 года. Биджукумар Дамодаран также планирует представить свою новую работу на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший международный полнометражный фильм». Таким образом он станет первой официальной заявкой от Папуа — Новой Гвинеи на эту престижную кинонаграду.
24-й Байкальский международный кинофестиваль имени В. Г. Распутина состоится в Иркутске с 22 по 30 сентября. Во время него также пройдет 11-й Байкальский питчинг кинопроектов, где молодые кинематографисты представят свои идеи будущих фильмов. Организаторами мероприятия выступают Иркутский областной кинофонд, ООО «ИркутскКино», АНО «Кинофорум».
Напомним, что кинофестиваль был учрежден в 1999 году Союзом кинематографистов РФ и является одной из старейших экологических киноплощадок России. Он проводится при поддержке правительства Иркутской области и министерства культуры региона.