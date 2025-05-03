39 стран подали заявки для участия в 24-м Байкальском кинофестивале «Человек и Природа»

Иркутским зрителям уже знаком режиссер из Индии Биджукумар Дамодаран, который представил на конкурс игровой фильм, созданный совместно с командой из Папуа — Новой Гвинеи. Фильм «Птицы с большими крыльями» (12+) был представлен на фестивале «Человек и Природа» 2018 года. Биджукумар Дамодаран также планирует представить свою новую работу на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший международный полнометражный фильм». Таким образом он станет первой официальной заявкой от Папуа — Новой Гвинеи на эту престижную кинонаграду.