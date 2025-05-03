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В Башкирии ожидается шквалистый ветер

В Башкирии ожидается шквалистый ветер.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 88% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: Башинформ

В Башкирии ожидается шквалистый ветер. Об этом жителей республики предупредил в соцсетях председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

«4 мая в республике местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с», — написал Кирилл Первов.

По данным Башгидромета, 4 мая в республике местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с, днем возможны порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +13,+18°.

На отдельных участках дорог ночью и утром туман, видимость 500−1000 м.

В Уфе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3,+5°, днем +16,+18°.