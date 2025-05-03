Футбольное «Динамо» проиграло во Владивостоке аутсайдеру лиги

Футбольное «Динамо» из Владивостока уступило в матче во Владивостоке аутсайдеру второй лиги «А», группы «серебро» «Форте» из Таганрога — 0:1, сообщает ИА PrimaMedia.
Владивостокцы перед этой встречей добились трудной победы на выезде над «Иртышом» в Омске и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. «Форте» же занимало предпоследнее девятое место. Чтобы удержаться в авангарде хозяевам поля необходима была победа. Матч для «Динамо» осложнялся тем, что в предыдущей встрече наставник команды Михаил Сальников получил красную карточку и пропускал этот матч из-за дисквалификации. На эту встречу «Динамо» выводил второй тренер Альберт Лукманов.
В самом начале матча несмотря на прекрасную и солнечную погоду во Владивостоке пошел дождь.
В середине первого тайма «Динамо» могло открыть счет, но после подачи мяча в штрафною Алексей Баев послал мяч головой мимо ворот. После начали огрызаться гости. Не смог переиграть голкипера владивостокцев Илья Шведюк, мимо пробил Никита Муромский. Тимур Николаев мог отличиться после подачи штрафного, но промахнулся.
Во втором тайме гости стали больше атаковать и на 80-й минуте забили победный мяч. Сергей Кочканян пробил по воротам, голкипер мяч отбил перед собой и тут удачно сработал на добивании Максим Колмаков.
После матча наставник «Динамо» извинился перед болельщиками.
«Вкратце я могу сказать, что мы провалили сегодняшний матч. В причинах нашей игры, нашего состояния нам предстоит разобраться. Я приношу извинения нашим болельщикам, которые сегодня присутствовали на стадионе. Нам остается семь игр, нужно постараться выполнить ту задачу, которая перед нами стоит», — сказал после игры и. о. главного тренера «Динамо» Альберт Лукманов.
Тренер «Форте» рассказал о трудной дороге во Владивосток. Команда добиралась двое суток и прибыла в столицу Приморья за шесть часов до начала матча.
«Мы выехали 1 мая и приехали только за шесть часов до игры. Летели, не спали, были в дороге. Этот момент был для нас очень тревожным. Свежести не было. Поэтому такой футбол получился, сумбурный. Первые минут 20-ть хозяева поля больше владели мячом, но каких-то проблем в обороне они нам не создали. После 20−25 минут, мы немножко поменяли структуру игры, хотели удивить хозяев, а они хотели удивить нас. Мы играли по их структуре, а они по нашей. Мы быстро справились с этим. Второй тайм прошел с нашим преимуществом. Но очень много брака было, притом, с обеих из сторон. Связываю это с отсутствием свежести и мокрым полем. У нас оно тоже искусственное, но у нас оно другого качества. Игра была нервная, все хотели победить. Нам это удалось, ребята проявили характер», — сказал главный тренер «Форте» Эдуард Саркисов.