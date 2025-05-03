Футбольное «Динамо» проиграло во Владивостоке аутсайдеру лиги

«Мы выехали 1 мая и приехали только за шесть часов до игры. Летели, не спали, были в дороге. Этот момент был для нас очень тревожным. Свежести не было. Поэтому такой футбол получился, сумбурный. Первые минут 20-ть хозяева поля больше владели мячом, но каких-то проблем в обороне они нам не создали. После 20−25 минут, мы немножко поменяли структуру игры, хотели удивить хозяев, а они хотели удивить нас. Мы играли по их структуре, а они по нашей. Мы быстро справились с этим. Второй тайм прошел с нашим преимуществом. Но очень много брака было, притом, с обеих из сторон. Связываю это с отсутствием свежести и мокрым полем. У нас оно тоже искусственное, но у нас оно другого качества. Игра была нервная, все хотели победить. Нам это удалось, ребята проявили характер», — сказал главный тренер «Форте» Эдуард Саркисов.