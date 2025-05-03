«Минсктранс» заявил о возобновлении движения трех популярных трамваев в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
Напомним, что в связи с ремонтными работами с 15 марта по 30 апреля была отменена работа трех трамваев в Минске. В сообщении сказано, что с субботы, 3 мая, восстанавливается движение трех популярных трамваев, в направлении ДС «Озеро». Речь идет про маршруты 3, 4 и 5. В «Минсктрансе» заметили, что работа временного автобуса № 903 отменена.
Ранее ГАИ предупредила минчан про ограничение движения на проспекте Машерова 5 мая.
Тем временем «Белтехосмотр» сказал, почему 43,7 тысячи авто не смогли пройти ТО за месяц: «Проблемы с тормозами, фарами, комплектацией».
А еще мы собрали, чего ждать от финала турнира в Мадриде 2025, где белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф сразятся за 1 миллион евро и титул: «Буду бороться за каждое очко».