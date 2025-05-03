Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Минсктранс» заявил о возобновлении движения трех популярных трамваев в Минске

«Минсктранс» сказал про возобновление движения трех трамваем.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» заявил о возобновлении движения трех популярных трамваев в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе организации.

Напомним, что в связи с ремонтными работами с 15 марта по 30 апреля была отменена работа трех трамваев в Минске. В сообщении сказано, что с субботы, 3 мая, восстанавливается движение трех популярных трамваев, в направлении ДС «Озеро». Речь идет про маршруты 3, 4 и 5. В «Минсктрансе» заметили, что работа временного автобуса № 903 отменена.

Ранее ГАИ предупредила минчан про ограничение движения на проспекте Машерова 5 мая.

Тем временем «Белтехосмотр» сказал, почему 43,7 тысячи авто не смогли пройти ТО за месяц: «Проблемы с тормозами, фарами, комплектацией».

А еще мы собрали, чего ждать от финала турнира в Мадриде 2025, где белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф сразятся за 1 миллион евро и титул: «Буду бороться за каждое очко».