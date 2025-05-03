В Нововаршавке завершили ремонт поликлиники при районной больнице

Как отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов, в обновлённых помещениях уже установлены новые кабинеты, мебель и медтехника. Первые пациенты начали получать медицинскую помощь в новых условиях. В этом году в регионе продолжат модернизацию больниц, поликлиник и ФАПов в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На 2025 год запланировано проведение 118 капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения области.