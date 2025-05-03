В Нововаршавке завершили ремонт поликлиники при районной больнице

В Нововаршавской ЦРБ завершён капитальный ремонт поликлиники. Работы проводились поэтапно с 2023 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Общая стоимость ремонта составила 53,3 млн рублей. В ходе ремонта укрепили фундамент, обновили кровлю, заменили окна и двери, а также полностью заменили внутренние коммуникации — теплосети, систему водоснабжения и электрику. В поликлинике провели внутреннюю отделку, выбрав светлые и аккуратные цвета.
Как отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов, в обновлённых помещениях уже установлены новые кабинеты, мебель и медтехника. Первые пациенты начали получать медицинскую помощь в новых условиях. В этом году в регионе продолжат модернизацию больниц, поликлиник и ФАПов в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На 2025 год запланировано проведение 118 капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения области.