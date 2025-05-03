Жители Перми пожаловались на сотрудников ДПС, штрафующих людей у кладбища

Речь идёт о ситуации, которая возникла 2 мая неподалёку от кладбища «Банная гора». Как рассказывает канал, на съезде с трассы были установлены два автомобиля сотрудников ДПС, которые штрафовали людей за неверный поворот. Пермяков возмутила ситуация. По их словам, на месте нет нормальных дорожных указателей, а полицейские могли бы предупреждать водителей, но вместо этого они дожидаются нарушения и выписывают штраф.