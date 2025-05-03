Жители Перми пожаловались на сотрудников ДПС, штрафующих людей у кладбища

Жители Перми пожаловались на работу сотрудников ДПС, которые штрафуют людей возле кладбища, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Речь идёт о ситуации, которая возникла 2 мая неподалёку от кладбища «Банная гора». Как рассказывает канал, на съезде с трассы были установлены два автомобиля сотрудников ДПС, которые штрафовали людей за неверный поворот. Пермяков возмутила ситуация. По их словам, на месте нет нормальных дорожных указателей, а полицейские могли бы предупреждать водителей, но вместо этого они дожидаются нарушения и выписывают штраф.
Один из водителей рассказал, что люди едут почтить память погибших родственников, включая погибших участников СВО. По словам мужчины, один из правоохранителей рассказал, что пост на этом участке был установлен по указанию «руководства».
К публикации также прикреплён ролик, в котором одна из очевидиц засняла двух сотрудников полиции, стоящих рядом с тем самым поворотом.