Синоптики предупредили об опасном уровне паводка на Нижней Тунгуске

Ледоход на северных реках начинается на месяц позже, чем на юге Иркутской области. Сейчас к прохождению паводка готовится уже республика Якутия. Пока ледоход на реке Лена проходит по территории Иркутской области, до границы с Якутией — 121 км. По уточненному прогнозу Якутского УГМС, ледоход ожидается 4—6 мая , у города Ленск — 8—11 мая .