Синоптики предупредили об опасном уровне паводка на Нижней Тунгуске

По данным на 16 часов дня 3 мая на реке Нижняя Тунгуска вблизи села Подволошино в Катангском районе Иркутской области наблюдается стремительный подъём уровня воды до 436 см (критическая отметка — 540 см). Лёдоход начался. Об этом предупреждает Гидрометцентр Иркутской области.
Если интенсивный ледоход продолжится и возникнут ледяные заторы, то уже к четвёртому мая уровень воды может достигнуть 460−560 см, что приведёт к подтоплению низменных участков.
Четвёртого мая на реке Непа в районе села Токма Катангского района также сохранится высокий уровень воды, превышающий отметку выхода на пойму. Уже 3 мая зафиксировано превышение критического уровня на 5 см.
Ледоход на северных реках начинается на месяц позже, чем на юге Иркутской области. Сейчас к прохождению паводка готовится уже республика Якутия. Пока ледоход на реке Лена проходит по территории Иркутской области, до границы с Якутией — 121 км. По уточненному прогнозу Якутского УГМС, ледоход ожидается