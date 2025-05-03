В Башкирии приставы разыскивают 35-летнего Ярослава Сухушина

В Башкирии начались поиски 35-летнего Ярослава Сухушина за невыплату алиментов. Об этом сообщили в УФССП республики.
По предоставленным данным, сумма задолженности превысила полтора миллиона рублей. Ярослав скрывается от приставов длительное время.
Предварительно известно, что он может жить в Тюменской области. Если вам что-то известно о его местонахождении сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8 (347) 923−34−13, либо 8 967−747−34−46.
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