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Строители в Ростовской области начали покупать дешевые материалы

Для удешевления стройки компании Ростовской области стали покупать бюджетные материалы.

Источник: Комсомольская правда

В первом квартале 2025 года компании Ростовской области стали чаще закупать на торгах более бюджетные материалы. Так, с января по апрель было проведено 229 тендеров на закупку товаров, которые должны удешевить стройку. Об этом РБК сообщили в компании, которая занимается разработкой технологий электронных закупок.

Самым популярным товаром на торгах стала стеклопластиковая арматура. На нее вырос спрос на 32,6%. На профнастил — на 14,7%, на СИП-панели — на 12,2%, а на легкие стальные конструкции — на 7,6%