Строители в Ростовской области начали покупать дешевые материалы

В первом квартале 2025 года компании Ростовской области стали чаще закупать на торгах более бюджетные материалы. Так, с января по апрель было проведено 229 тендеров на закупку товаров, которые должны удешевить стройку. Об этом РБК сообщили в компании, которая занимается разработкой технологий электронных закупок.