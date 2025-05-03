Байкеры в Приморье устроили самосуд над водителем иномарки

В мероприятии приняли участие свыше двух тысяч энтузиастов из различных городов Дальнего Востока и зарубежных стран. Однако праздник омрачил инцидент, произошедший на трассе в Приморье, сообщает телеграм-канал DPS VL.
Конфликт начался после того, как водитель автомобиля Toyota Vanguard, предположительно, создал опасную ситуацию на дороге, подрезав одного из участников мотосообщества. В результате инцидента группа мотоциклистов отреагировала агрессивно, заблокировав автомобиль и начав повреждать его кузов ударами.