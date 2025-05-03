Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов

Согласно данным, синоптики объявили штормовое предупреждение на 6 мая. Сказано, что ночью на большей части страны прогнозируются заморозки от 0 до −5 градусов. Вместе с тем в Минске будет от −1 до −3 градусов. По предварительному прогнозу синоптиков, 6 мая будет холодно и без осадков. Ветер окажется переменных направлений. Днем температура воздуха составит от +8 до +15 градусов.