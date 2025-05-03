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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов

Синоптики сказали белорусам о штормовом предупреждении из-за заморозков.

Источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов, информирует портал pogoda.by.

Согласно данным, синоптики объявили штормовое предупреждение на 6 мая. Сказано, что ночью на большей части страны прогнозируются заморозки от 0 до −5 градусов. Вместе с тем в Минске будет от −1 до −3 градусов. По предварительному прогнозу синоптиков, 6 мая будет холодно и без осадков. Ветер окажется переменных направлений. Днем температура воздуха составит от +8 до +15 градусов.

Кстати, синоптики сказали о непогоде в соседних Польше, Литве и Беларуси: «Сильный ветер, град и возможны торнадо».

Кроме того, синоптики предупредили про сложные погодные условия в первые выходные мая: «Сильные дожди, ветер и грозы».

А еще мы собрали, чего ждать от финала турнира в Мадриде 2025, где белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф сразятся за 1 миллион евро и титул: «Буду бороться за каждое очко».