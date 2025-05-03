В частности, депутат предложил добавить в него скрининг на остеопороз. «О нем мало говорят, хотя он затрагивает миллионы женщин, особенно после 50 лет. Это не просто хрупкость костей. Это переломы, операции, месяцы реабилитации. А иногда это потеря подвижности и зависимость от посторонней помощи. По данным ВОЗ, каждая третья женщина после 50 лет ломает кость именно из-за остеопороза», — написал Аймагамбетов в своем телеграм-канале. Депутат привел в пример Японию, Южную Корею, Францию, Швецию, где скрининг на остеопороз уже давно стал частью системы профилактики. А в Казахстане, по его словам, этот вопрос все еще остается на периферии. «Недавно мы обратились в Министерство здравоохранения с предложением о добавлении для женщин старше 50 лет скрининга на остеопороз в перечень скринингов. Это не формальность — это вопрос заботы о здоровье наших матерей, бабушек, учительниц, врачей. Тех, кто большую часть жизни заботился о других», — добавил Аймагамбетов, выразив надежду на поддержку со стороны Минздрава. В апреле мы писали, что скрининги для раннего выявления онкологических заболеваний теперь будут проводиться в рамках гарантированного бесплатного объема медпомощи, а не через систему обязательного социального медстрахования. Такие нормы содержит закон, подписанный Токаевым 25 апреля. Ряд поправок также решает вопросы обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидность.